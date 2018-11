Auf der Jahrestagung des Kirchenparlaments in Würzburg hat die Evangelische Kirche Konzepte zur Modernisierung vorgestellt.

Die Kirche müsse verstärkt ihre Botschaft auf digitalem Weg transportieren, heißt es in einem entsprechenden Thesenpapier. Außerdem müsse sie in einer für junge Menschen verständlichen Sprache präsentiert werden. In den leitenden Kirchengremien gebe es für junge Leute keine Mitbestimmungsrechte. Das müsse geändert werden, lautete eine Forderung. Im Mittelpunkt der bis zum Mittwoch dauernden EKD-Synode steht die Frage, wie junge Erwachsene nach dem Übergang ins Berufsleben stärker an die Kirche gebunden werden können.