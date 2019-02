Unternimmt die evangelischen Kirche genug zur Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in den eigenen Reihen? Der Journalist Thomas Klatt beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema und beklagt im Dlf erhebliche Versäumnisse.

So werde in der evangelischen Kirche kolportiert, das Missbrauch ein katholisches Problem sei: wegen des Klerikalismus, des Zölibats und der Männerbünde. Doch auch in den eigenen Reihen gebe es eine Machtkonzentration in den Händen des "Bodenpersonals Gottes", betont Klatt. Bei der evangelischen Kirche komme verschärfend hinzu, dass die Trennung zwischen Amt und Privatbereich fehle. So seien Pfarrhäuser dort "offene Bereiche".

Ein Drittel der Fälle bei Protestanten

In diesem Zusammenhang zitiert der Journalist Angaben des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, wonach zwei Drittel der Fälle in kirchlichem Kontext im Bereich der katholischen Kirche und ein Drittel im evangelischen Bereich stattgefunden hätten. "Interessanterweise gibt es da keinen Aufschrei, mutmaßlich, weil es nie systematisch untersucht und aufgearbeitet worden ist", meint Klatt.

"Manchen Brüdern und Schwestern offenbar zu lästig"

Ein Studie vergleichbar zu derjenigen über die katholische Kirche gebe es für protestantische Gemeinden nicht. Seit Oktober 2014 liege aber ein 500-Seiten-Bericht über Missbrauchsfälle in der Nordkirche vor. Klatt beklagt, ihm sei bei seinen Recherchen aufgefallen, dass längst nicht alle Gesprächsparter diesen Bericht gelesen hätten, obwohl sie in der Sache Verantwortung trügen. Für den Journalisten Anlass genug für seine Schlussfolgerung: "Das ist offenbar anderen Brüdern und Schwestern zu lästig."

"Im Windschatten ausgeruht"

Auf die Frage, ob die evangelische Kirche in Mithaftung genommen werde für den Skandal in der katholischen, antwortete Klatt sogar: "Das würde ich mir manchmal wünschen." 2010 etwa habe es die Vorgänge am katholischen Canisius Kollege in Berlin und in Ahrensburg gegeben. Die mediale Öffentlichkeit aber habe sich ausschließlich auf die katholischen Vorgänge gestürzt: "Die Protestanten haben sich neun Jahre lang im Windschatten der katholischen Skandale ausgeruht."

Vergleichbare Erfahrungen von Opfern

Aus Klatts Sicht machten Betroffene ganz ähnliche Erfahrungen wie in der katholischen Kirche: Kritik von ihrer Seite werde schlichtweg überhört. Auch auf der EKD-Synode hätten sie "kein Podium".