Offener Brief

Patriarch Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche (Alexander Zemlianichenko/AP POOL)

Das Gremium solle prüfen, wie die Mitgliedschaft ausgesetzt werden könne, heißt es laut Medienberichten in einem Offenen Brief der Theologin Ellen Ueberschär und der Historikerin Katharina Kunter. Das Schreiben richtet sich an die Evangelische Kirche in Deutschland und den Ökumenischen Rat der Kirchen. Die Autorinnen fordern zudem ein Moratorium für die bilateralen Beziehungen zwischen der EKD-Spitze und der Moskauer Führung in der russisch-orthodoxen Kirche.

Zu den Unterzeichnern des Schreibens gehören demnach die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagenbehörde, Birthler, die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin Lieberknecht, die Regionalbischöfin der Evangelischen Landeskirche Hannover, Bahr, und der DDR-Bürgerrechtler Markus Meckel.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.