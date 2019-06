Bundespräsident Steinmeier hat die Bürger aufgerufen, sich der Gefahr von Bevormundung und Manipulation durch die Digitalisierung aktiv entgegenzustellen.

Es gebe eine digitale Naivität in der Gesellschaft, die selbstverschuldet sei, sagte Steinmeier auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Die Menschen müssten mündiger werden und mehr Mut aufbringen, um sich gegen Fremdbestimmung im Netz zur Wehr zu setzen. Dazu gehöre auch, gegen eine Verrohung der Sprache vorzugehen, betonte der Bundespräsident.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, kritisierte in diesem Zusammenhang die katholische Kirche. Auch dort herrsche mittlerweile eine "Sprache der Polarisierung", sagte Marx in einer Predigt zu Fronleichnam in München.