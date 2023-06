Im Blickpunkt des Evangelischen Kirchentages in Nürnberg standen die Auswirkungen des Klimawandels genauso wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine (dpa / picture alliance / Daniel Karmann)

Auf dem Hauptmarkt der Stadt werden zum Abschlussgottesdienst mehrere tausend Menschen erwartet. Gestern war im Rahmen des Kirchentags erstmals wieder ein Jüdischer Gottesdienst am Standort der 1938 zerstörten Synagoge gefeiert worden. Nürnberg hat mit rund 2.500 Mitgliedern die zweitgrößte jüdische Gemeinde in Bayern.

Kirchentagspräsident de Maizière zog eine positive Bilanz der Veranstaltungswoche. Allerdings kündigte er für die nächste Versammlung in zwei Jahren in Hannover Änderungen an. De Maizière stellte unter anderem in Frage, ob die rund 2.000 Veranstaltungen in den vergangenen Tagen "nicht ein bißchen viel gewesen" seien. Zudem erinnerte er daran, dass die Grundordnung des Kirchentages aus dem Jahr 1949 stamme.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.