Christentreffen

Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentags in Nürnberg (IMAGO / epd / IMAGO / Thomas Lohnes)

Kirchentagspräsident de Maizière sagte beim Abschlussgottesdienst, man lebe in Zeiten erschütterter Gewissheiten. Pastor Ceasar übte Kritik an der geplanten Verschärfung der EU-Asylpolitik. Rund 25.000 Menschen nahmen an einem der beiden Gottesdiensten in der Altstadt teil.

Der diesjährige Kirchentag stand unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit". Thematische Schwerpunkte waren die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine und der Zustand der Demokratie. Insgesamt besuchten 70.000 Menschen den ersten Evangelischen Kirchentag nach der Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.