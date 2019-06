Bundesfamilienministerin Giffey hat mehr Investitionen in Demokratiebildung verlangt.

Auf dem Evangelischen Kirchentag in Dortmund erklärte die SPD-Politikerin, engagierte Menschen in Ostdeutschland sähen ihre Arbeit für eine offene Gesellschaft derzeit gefährdet, sollte die AfD stärkste Kraft werden. Mit einem Demokratie-Fördergesetz könne sichergestellt werden, dass solche Personen auch langfristig arbeiten könnten. Sie plädierte zudem dafür, den - so wörtlich - Jammermodus zu verlassen und in Deutschland stolz auf das Geleistete zu sein. Der 37. Evangelische Kirchentag dauert noch bis Sonntag.