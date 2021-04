"Ever Given"

Das im Suezkanal freigeschleppte Containerschiff "Ever Given" darf seine Fahrt vorerst nicht fortsetzen.

Grund sind Schadenersatzforderungen der ägyptischen Kanalbehörde in Höhe von einer Milliarde Dollar. Erst wenn eine Einigung darüber erzielt sei, werde man die Weiterfahrt erlauben, teilte die Behörde mit.



Derzeit liegt der Frachter im Großen Bittersee zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Suezkanals.



Die 400 Meter lange und über 220.000 Tonnen schwere "Ever Given" war Anfang vergangener Woche vom Kurs abgekommen und auf Grund gelaufen. Sie blockierte tagelang den Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.