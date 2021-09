China kann nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Krise des überschuldeten Immobilienkonzerns Evergrande abfedern.

OECD-Chefvolkswirtin Boone sagte, man gehe davon aus, dass die chinesischen Behörden die fiskalischen und monetären Kapazitäten dazu hätten. Der Vorsitzende von Evergrande, Xu Jiayin, zeigte sich in einem Schreiben an die Mitarbeiter zuversichtlich, die Krise bald zu überwinden. Er kündigte an, sämtliche Baustellen würden ihre Arbeit wieder aufnehmen.



Die Schulden des Konzerns werden mit umgerechnet mehr als 260 Milliarden Euro angegeben. Die drohende Pleite sorgte bereits für Turbulenzen an den asiatischen Börsen. Am Montag hatte Evergrande angeboten, Anleger unter anderem mit vergünstigten Wohnungen zu entschädigen.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.