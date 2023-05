Tarifkonflikt

ICE-Fahrzeuge der Deutschen Bahn. (dpa / picture alliance / Sebastian Gollnow)

Einen entsprechenden Beschluss habe die Tarifkommission der EVG einstimmig getroffen. Die Deutsche Bahn hatte in ihrem neuen Angebot zwölf Prozent mehr Geld für die unteren Lohn- und Gehaltsgruppen in Aussicht gestellt. Zehn Prozent bot sie für die mittleren Tarifgruppen an - und acht Prozent für die oberen Gruppen. Zusätzlich wollte sie 2.850 Euro Inflationsausgleich zahlen. Die Laufzeit sollte dem Vorschlag der Bahn zufolge zwei Jahre betragen - doppelt so lang, wie von der EVG gewünscht.

