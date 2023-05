Tarifgespräche

Deutsche Bahn und EVG planen dreitägige Verhandlungen. (Martin Schutt/Sebastian Gollnow/dpa)

Wie beide Seiten mitteilten, diente das Treffen der Vorbereitung für die nächsten offiziellen Verhandlungen in der kommenden Woche. Diese starten am Dienstag in Fulda. Ursprünglich waren sie für zwei Tage angesetzt. Nach Angaben der Tarifpartner ist der Donnerstag nun ebenfalls mit eingeplant. Die EVG will unter anderem 650 Euro mehr pro Monat oder 12 Prozent bei den oberen Einkommen durchsetzen, bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Bahn hat bislang neben einer Inflationsausgleichsprämie prozentuale Steigerungen von insgesamt 10 Prozent bei den unteren und mittleren sowie 8 Prozent bei den oberen Einkommen in Aussicht gestellt. Bei der Laufzeit sieht der Konzern 27 Monate vor.

Derweil stimmte die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi am Nachmittag dem Abschluss für Bund und Kommunen zu.

