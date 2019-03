Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer begrüßt die vorläufige Suspendierung der Mitgliedschaft der Fidesz in der Europäischen Volkspartei.

Die ungarische Regierungspartei erhalte die Chance, Zweifel daran auszuräumen, ob sie das Verständnis für gemeinsame Werte teile und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit künftig wieder möglich sei. Der CSU-Politiker und EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Weber, betonte, Fidesz werde künftig nicht mehr bei der politischen Richtung der konservativen Parteienfamilie mitreden. Nach Darstellung von Ungarns Ministerpräsident Orban erfolgte die Suspendierung mit seinem Einverständnis. Folge ist, dass Fidesz nicht mehr an EVP-Treffen teilnimmt, keine Kandidaten für Posten vorschlagen darf und die Stimmrechte verliert. Laut EVP-Vorstand soll eine Experten-Kommission klären, ob und wann die Rechte wieder in Kraft gesetzt werden können.



Hintergrund sind umstrittene Wahlplakate in Ungarn und Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der Regierungspolitik.