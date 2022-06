Europäische Union

Weber sagte im Deutschlandfunk , die Antwort auf die entsprechende Empfehlung der EU-Kommission könne nur "Ja" lauten. Der Kandidatenstatus sei in der derzeitigen Kriegssituation ein wichtiger "Booster" für die Ukraine. Die Erweiterung der EU sei zudem für Europa heutzutage nicht mehr nur eine wirtschaftliche Frage, sondern Werte- und Sicherheitspolitik. Der CSU-Politiker appellierte an Bundeskanzler Scholz und den französischen Präsidenten Macron, jetzt politische Führung zu beweisen und ihren Einfluss für einen einstimmigen Beschluss beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu nutzen.