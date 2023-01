Manfred Weber ist EVP-Chef und stellvertretender CSU-Vorsitzender (IMAGO/ZUMA Wire)

Die EU-Staaten schlafwandelten gerade in eine neue, große Migrationskrise hinein, sagte der CSU-Politiker der Funke-Mediengruppe. Die Aufnahmekapazitäten seien ausgereizt. Weber schlug unter anderem Zäune an den EU-Außengrenzen vor. Dabei betonte er, diese seien immer das letzte Mittel. Außerdem betonte der CSU-Politiker, Asylverfahren müssten nicht zwingend in der EU stattfinden. An den Außengrenzen sollte es zumindest einen "Schnellcheck" geben, wer Aussicht auf Asyl habe.

Im Februar wollen die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel über den Umgang mit illegaler Migration beraten.

