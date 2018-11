Der CSU-Vorsitzende Seehofer hat seinen Stellverteter Weber offiziell als Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei für die Europawahl im nächsten Jahr vorgeschlagen.

Weber stehe in der Traditionslinie der großen Europäer in der CSU und könne mit seiner Begeisterung auch andere überzeugen, sagte Seehofer gestern Abend beim EVP-Kongress in Helsinki. Die Europäische Union müsse wieder bürgernäher werden, und dazu brauche man Politiker wie Weber als Brückenbauer.



Die Europäische Volkspartei wählt heute ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019. Neben Weber kandidiert der frühere finnnische Regierungschef Stubb.