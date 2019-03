Die Abstimmung über die EU-Urheberrechtsreform im Europaparlament wird nicht vorgezogen.

Das sagte der Chef der EVP-Fraktion Weber dem ARD-Fernsehen. Sie werde wie geplant Ende März stattfinden, wird der CSU-Politiker zitiert. Zuvor hatten sich hunderte Menschen in mehreren deutschen Städten zu kurzfristig einberufenen Kundgebungen versammelt. In Berlin zogen sie vor die CDU-Parteizentrale. Die Teilnehmer befürchteten, die Abstimmung solle vorverlegt werden, um den europaweiten Protesttag am 23. März zu umgehen. Europa-Abgeordnete von SPD und Piratenpartei hatten Dokumente veröffentlicht, wonach die EVP geplant hatte, schon am 12. März eine Entscheidung herbeizuführen.



Mit der Neuregelung sollen Betreiber von Internetplattformen wie Youtube sicherstellen, dass bei ihnen kein urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen wird. Die dafür erforderlichen Upload-Filter bedrohen nach Ansicht der Kritiker die Vielfalt im Internet.