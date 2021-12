Manfred Weber (CSU), Fraktionsvorsitzender der EVP, spricht während einer Sitzung im Plenarsaal des Europäischen Parlaments (dpa/Philipp von Ditfurth)

Diese Situation sei sehr besorgniserregend, sagte Weber der Zeitung "Bild am Sonntag". Sie sei ein Test für die Nato und die westliche Wertegemeinschaft. Es sei wichtig gewesen, dass die Allianz klargestellt habe, dass eine russische Aktion gegen die Ukraine einen hohen Preis haben werde. Dieser müsse jetzt aber auch benannt werden, forderte Weber in Richtung der Ampel-Koalition. Wenn der russische Präsident Putin Waffen einsetze, dann sei die Gaspipeline Nord Stream 2 am Ende.

Am Dienstag wollen Putin und sein US-Kollege Biden die Lage per Videokonferenz erörtern.

