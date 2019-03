Die Europäische Volkspartei entscheidet heute über einen Ausschluss der rechtsnationalen Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Orban.

Dessen Regierung hatte EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Milliardär Soros auf Plakaten mit falschen Behauptungen zur EU-Migrationspolitik diffamiert. Soros, der die Zentraleuropäische Universität in Budapest gegründet hat, wurde von Orban immer wieder politisch angegriffen.



Juncker bekräftigte im Deutschlandfunk seine Forderung nach einem Ausschluss der rechtsnationalen Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion. Die Partei von Ministerpräsident Orban habe sich von den christdemokratischen Grundwerten entfernt. Deshalb habe er schon vor zwei Jahren dafür plädiert, Fidesz auszuschließen. Die Regierung Orban hatte Juncker und den US-Milliardär Soros auf Plakaten diffamiert und behauptet, Juncker fördere die illegale Einwanderung in die EU. Der EVP-Vorstand entscheidet heute Nachmittag über den weiteren Umgang mit Fidesz.

Publizist Ozsváth: "Die Propaganda in Ungarn funktioniert weiter"

Der Autor und deutsch-ungarische Journalist Stephan Ozsváth sagte im Deutschlandfunk, die Fidesz-Partei und Orban tanzten der EVP seit langem auf der Nase herum. Innerhalb der Fraktion gebe es ein sehr heftiges Rumoren, weil man mit der Appeasement-Politik der EVP-Führung nicht einverstanden sei. Auch wenn einige Plakate in Budapest umgehängt seien, gebe es die Kampagne gegen die EU weiterhin. Die Propaganda funktioniere auf allen Kanälen, im Fernsehen, auf Newsportalen und in Zeitungen. Auch die handelnden Personen in der EVP wie der Vorsitzende Manfred Weber seien in den vergangenen Tagen sehr hart angegangen worden.