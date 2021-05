EVP-Politikerin Verheyen zur EM Chance für weniger Reisen

Die Europa-Abgeordnete Sabine Verheyen blickt optimistisch auf die Fußball-EM. Die paneuropäische Ausrichtung sei ein "tolles Signal für Gemeinsamkeit in Europa", sagte die Unionspolitikerin im Dlf. In der Pandemie reisten so möglicherweise sogar weniger Fans, weil es Spiele in ihrer Nähe gebe.

Sabine Verheyen im Gespräch mit Matthias Friebe