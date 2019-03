Der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Weber, hat Kritik am Kompromiss im Fall der rechtspopulistischen ungarischen Fidesz-Partei zurückgewiesen. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er wolle Europa zusammenhalten. Es sei nicht der klügste Weg, am Ende alle auszuschließen.

Die Europäische Volkspartei habe mit der beschlossenen Suspendierung der Fidesz-Partei klargemacht, dass sie ein starkes und ambitioniertes Europa wolle und dass es ihr um die Einhaltung ihrer Prinzipien gehe, so Weber im Dlf (Audio-Link). Weber bezeichnete den ungarischen Ministerpräsidenten Orban als schwierigen Partner. Zugleich betonte er, dass es Anzeichen für ein Einlenken im Streit um die von dem US-Milliardär Soros gegründete Zentraleuropäische Universität in Budapest gebe.

Suspendierung von Fidesz spaltet

Die vorläufige Suspendierung der ungarischen Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei ist von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen als unzureichend kritisiert worden. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hingegen ist zufrieden.



Der SPD-Europa-Parlamentarier Geier sprach von einem wachsweichen Kompromiss. Ein Aussetzen der Mitgliedschaft ergäbe nur Sinn, wenn sich die Politik von Ungarns Präsident Orban änderte. Die Grünen-Spitzenkandidatin Keller meinte, es sei der Versuch, über die Europawahl hinaus Zeit zu schinden. Der Fraktionschef der Liberalen, Verhofstadt, nannte das Vorgehen der Konservativen einen politischen Trick.

Unterstützung von CDU-Spitze

Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer begrüßte den Schritt hingegen. Fidesz könne zeigen, dass sie das Verständnis für gemeinsame Werte teile und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit künftig wieder möglich sei. Der EVP-Spitzenkandidat für die Europawahl, Weber, betonte, Fidesz werde künftig nicht mehr bei der politischen Ausrichtung der Parteienfamilie mitreden. Nach Darstellung von Orban selbst erfolgte die Suspendierung mit seinem Einverständnis. Teile der EVP hatten einen Ausschluss der ungarischen Partei verlangt.

Kein Stimmrecht mehr für Fidesz in der EVP

Als Folge der Supendierung nimmt Fidesz nicht mehr an EVP-Treffen teil, darf keine Kandidaten für Posten vorschlagen und verliert die Stimmrechte. Laut EVP-Vorstand soll eine Experten-Kommission klären, ob und wann die Rechte wieder in Kraft gesetzt werden können.



Auslöser für das Vorgehen gegen Fidesz sind vor allem umstrittene Wahlplakate in Ungarn mit antieuropäischem und antisemitischem Zungenschlag sowie Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit der Regierungspolitik in Budepest.