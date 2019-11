Der scheidende EU-Ratspräsident Tusk ist zum Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei gewählt worden.

Die Delegierten der christdemokratischen Parteienfamilie wählten ihn in Zagreb mit einer Zustimmung von 93 Prozent, wie die EVP mitteilte. Tusk tritt sein Amt am 1. Dezember an. In seiner Bewerbungsrede hatte er die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Orban attackiert, ohne diesen direkt zu nennen. Man werde gemeinsame Werte wie bürgerliche Freiheiten, Rechtsstaatlichkeit und Anstand nicht auf dem Altar von Sicherheit und Ordnung opfern, sagte Tusk. Orbans Fidesz-Partei ist Mitglied der EVP, doch ist diese Mitgliedschaft seit März wegen innerparteilicher Kritik suspendiert.