Ursula von der Leyen ist Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei EVP für die Europawahl. (AFP / DANIEL MIHAILESCU)

Die 65-Jährige sagte in ihrer Bewerbungsrede, es sei die Ehre ihres Lebens, für Europa zu kämpfen. Der gemeinsame Wohlstand in Europa basiere auch auf einer gemeinsamen Vorstellung von Sicherheit. Die EVP sei die Partei, die dafür sorge, dass Europa auch in der Verteidigungspolitik liefern werde, betonte von der Leyen.

Gute Chancen für EVP bei Europawahl

Die konservative Parteienfamilie strebt auch drei der vier wichtigsten EU-Posten an: neben der Kommissionspräsidentschaft den Parlamentsvorsitz sowie die Führung des geforderten EU-Außenministeriums. Außerdem will sie zehn Kommissionsmitglieder stellen. Die EVP-Mitgliedsparteien stellen derzeit in zwölf der 27 EU-Staaten den Regierungschef. Zur EVP gehören neben der deutschen CDU und CSU unter anderem die österreichische ÖVP, die italienische Forza Italia und Spaniens Volkspartei PP.

Wahlprogramm für Europawahl steht

Gestern hatte die konservative Parteifamilie ihr Programm für die Europawahl im Juni beschlossen. Geplant ist unter anderem eine Verschärfung der Migrationspolitik. Laut dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, Weber, stehen außerdem die Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaft sowie die Sicherung des Friedens im Programm. So soll unter anderem die deutsche Rüstungsindustrie gestärkt werden. Außerdem will die EVP einen echten EU-Außenminister oder eine EU-Außenministerin. Damit soll das bisherige Amt des Hohen Repräsentanten für die Außenpolitik ersetzt werden, auch EU-Außenbeauftragter genannt.

Die ÖVP aus Österreich hatte sich bei der Abstimmung enthalten. Grund seien mehrere rote Linien, sagte ÖVP-Generalsekretär Stocker. Er nannte als Beispiel die im EVP-Programm enthaltene Zustimmung zur Kernenergie. Man sei und bleibe gegen Atomkraft, betonte Stocker. Außerdem lehne die ÖVP es ab, das Prinzip der Einstimmigkeit im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik abzuschaffen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.