Fontaine gilt in Frankreich als Legende, weil er 1958 bei der WM in Schweden einen bis heute unerreichten Tor-Rekord aufstellte: Er erzielte 13 Treffer. Der in Marokko geborene Stürmer war auch in der französischen Liga Torschützenkönig. Später arbeitete er als Trainer von Paris St. Germain.

