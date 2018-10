Der frühere Arbeitsminister Riester hat der Bild-Zeitung vorgeworfen, eine allgemeine und verpflichtende Zusatzrentenversicherung verhindert zu haben.

Er habe das Vorhaben, alle Arbeitnehmer und Selbstständige obligatorisch einzubeziehen, einem engen Kreis um den damaligen Bundeskanzler Schröder vorgeschlagen, sagte Riester im Deutschlandfunk. Kurz darauf habe die Bild-Zeitung sich bei ihm gemeldet. Sie habe eine Kampagne zu seiner Ablösung angedroht, das aber zunächst gegen ein Exklusivinterview fallen lassen. Gleichwohl habe Bild dann massiv gegen das Vorhaben angeschrieben und eine parlamentarische Mehrheit unmöglich gemacht. Riester meinte, er traue dem damaligen Kanzleramtschef Hombach ohne weiteres zu, die Information über den Plan an das Boulevardblatt weitergegeben zu haben.



Dem zweiten Kabinett Schröder gehörte Riester ab 2002 nicht mehr an. Das Arbeits- und das Wirtschaftsressort wurden zusammengefasst, mit dem SPD-Politiker Clement an der Spitze. Riester sagte, Schröder halte die Zusammenlegung und die Entscheidung für Clement heute für den größten Fehler seiner Kanzlerschaft. Das habe ihm der Altkanzler vor einiger Zeit unter vier Augen gesagt.