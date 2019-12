Der frühere Astronaut Ulrich Walter hält es für denkbar, dass der Unternehmer Elon Musk gemeinsam mit der NASA in den 30er Jahren einen Mars-Flug bewerkstelligt.

Walter ist heute Professor an der Technischen Universität München. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur, der Druck auf die geplanten Missionen sei sehr hoch, und Wettbewerb sei an sich auch gut. Zu meistern seien Mars-Missionen aber nicht durch Konkurrenz, sondern nur durch Zusammenarbeit. Das liege auch an dem enormen finanziellen Aufwand. Ernstnehmen müsse man dabei auch Elon Musk und sein Projekt "Space X". Die Technik könne er stemmen, aber die Kosten überstiegen selbst Musks Möglichkeiten. Darum, so Walter, werde Musk wohl in den 30er Jahren gemeinsam mit der NASA zum Mars fliegen.



Ulrich Walter verneinte die Frage, ob er selbst heute mitflöge zum Mars: "Wenn ich mich da reinsetze, weiß ich, ich würde da nie zurückkommen auf die Erde – und das möchte ich nicht." Denn auch die Technologien seien noch nicht zuverlässig genug.

Vier Missionen allein 2020

Für 2020 sind insgesamt vier unbemannte Missionen zum Mars geplant. Zwischen Juli und August werden sich der rote Planet und die Erde so nah sein, dass der Flug nur sechs bis zehn Monate dauert.



Wenn man sich die Statistik der bisherigen Mars-Missionen ansehe, gab Ulrich Walter zu bedenken, dann sei diese ziemlich schlecht. Bis in die 80er Jahre seien nur 50 Prozent aller Missionen erfolgreich gewesen. Das liege auch daran, dass der Abstieg auf die Marsoberfläche so schwierig sei - wegen der Gravitation. Die Schwerkraft des Mars sei sehr viel größer als die des Mondes. Um sanft zu landen, seien besondere Technologien nötig, von denen viele versagt hätten.