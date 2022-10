Vor der Fußball-WM

Sigmar Gabriel, SPD (picture alliance/ dpa / Britta Pedersen)

Er ärgere sich seit geraumer Zeit über die Überheblichkeit, sagte er dem Magazin "Stern". Auch Deutschland habe Jahrzehnte gebraucht, um ein liberales Land zu werden. Fortschritt komme nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt, führte Gabriel aus.

Bundesinnenministerin Faeser, ebenfalls SPD, ist heute früh in das arabische Emirat gereist. Am Wochenende gab es diplomatische Verstimmungen wegen kritischer Äußerungen von ihr zur Menschenrechtslage. Der deutsche Botschafter in Doha wurde einbestellt. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, die Grünen-Politikerin Amtsberg, erklärte daraufhin ihren Verzicht auf eine Mitreise. Begleitet wird Faeser von einer Delegation um den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bunds, Neuendorf. Mehrere Bundestagsabgeordnete der Parlamentariergruppe Arabischsprachige Staaten des Nahen und Mittleren Ostens sind bereits in Katar.

