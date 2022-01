Sigmar Gabriel (SPD), heute auch Vorsitzender der Atlantik-Brücke e.V (picture alliance/ dpa / Britta Pedersen)

Die Wahrheit sei, dass man sich bei Rüstungslieferungen immer schuldig machen könne - und zwar sowohl durch Handeln als auch durch Nichthandeln, sagte der Sozialdemokrat der "Bild am Sonntag". Was man jetzt brauche, sei eine Diskussion ohne Tabus und Denkverbote in der Öffentlichkeit und im Bundestag.

Als Deutsche sei man eigentlich aus guten Gründen gegen Waffenlieferungen in Krisengebiete aus der Sorge heraus, diese könnten Konflikte eher anzuheizen als befrieden. Aber man habe sich auch schon anders entschieden. Als Beispiel nannte Gabriel Waffenlieferungen an kurdische Einheiten im Irak, um das Morden der Terrormiliz IS an Jesiden zu stoppen.

Bundeskanzler Scholz hatte einer Lieferung tödlicher Waffen an Kiew eine Absage erteilt. Das wird von der Ukraine, aber auch Ländern wie Polen oder den baltischen Staaten kritisiert.

