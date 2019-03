Der verstorbene frühere Bundesaußenminister Kinkel ist von zahlreichen Politikern gewürdigt worden.

Bundespräsident Steinmeier hob ihn als herausragende Persönlichkeit in der Geschichte des Landes hervor. Wie kaum ein anderer habe sich dieser für Zivilcourage und demokratische Kultur eingesetzt, heißt es in einem Kondolenzschreiben. Kanzlerin Merkel bezeichnete ihn als kompromisslosen Streiter für Freiheit und Demokratie sowie Weggefährten nach der Wiedervereinigung. Der heutige Amtsinhaber Maas erklärte, Kinkel habe die deutsche Außenpolitik in einer Zeit weltpolitischer Umbrüche geprägt und sehr viel dazu beigetragen, dass Deutschland in Frieden und Respekt mit seinen Nachbarn lebe. Die ehemalige Justizministerin und FDP-Kollegin Leutheusser-Schnarrenberger betonte im Deutschlandfunk, Kinkel habe die Integration Osteuropas in EU und Nato vorangetrieben. EU-Kommissionspräsident Juncker nannte ihn einen "großen Europäer" und "deutschen Patrioten".



Der frühere FDP-Vorsitzende war gestern im Alter von 82 Jahren gestorben. Kinkel leitete das Auswärtige Amt von 1992 bis 1998. Zuvor war er Justizminister und BND-Präsident. Einen Nachruf auf Klaus Kinkel finden Sie hier.

Kinkel empfing den Dalai Lama

In Kinkels Amtsjahre als Außenminister fielen der Völkermord in Ruanda und das Massaker an 8000 Bosniern in Srebrenica. Kinkel bekannte 2016 im Deutschlandfunk-Interview, dass er bis heute darunter leide, dass der Völkermord nicht verhindert wurde. "Es war auch mein Versagen."



Kinkel war der erste deutsche Außenminister, der trotz des Widerstands aus China den Dalai Lama empfing.



Von 1993 bis 1995 war Kinkel zudem Bundesvorsitzender der FDP. Nach der Abwahl von Schwarz-Gelb saß er noch bis 2002 im Bundestag. Später arbeitete er als Anwalt.

Viele verschiedene Ämter

Der gebürtige Schwabe hatte seine berufliche Karriere als Beamter im Bundesinnenministerium begonnen. 1979 war er der erste Zivilist an der Spitze des Bundesnachrichtendienstes.



FDP-Chef Lindner würdigte seinen Parteifreund als "aufrechten und bescheidenen Mann mit Charakter".