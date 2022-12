1999 wurde Ali Daei Deutscher Meister mit dem FC Bayern München. (imago)

Er habe versucht, bei mehreren Behörden einen Grund für den sonderbaren Vorfall zu erfahren, bislang jedoch vergebens, sagte er laut der Tageszeitung "Etemad".

Daeis Frau und Tochter waren nach der Passkontrolle am Flughafen in Teheran in ein Flugzeug gestiegen, um nach Dubai zu reisen. Bei einer ungeplanten Zwischenlandung auf der Insel Kisch im Persischen Golfs wurden beide zum Ausstieg gezwungen. Daeis Frau musste auf Anweisung von Sicherheitskräften nach Teheran zurück, die Tochter hätte weiterreisen dürfen, was sie jedoch nicht tat.

Vorwurf: mit "kontrarevolutionären" Regimegegnern solidarisiert

Laut iranischen Justizquellen hatte sich Daeis Frau bei den systemkritischen Protesten im Land mit "kontrarevolutionären" Regimegegnern solidarisiert und war daher aufgefordert worden, das Land nicht ohne vorherige Erlaubnis zu verlassen. Da sie dies trotzdem getan habe, sei das Flugzeug gestoppt und ihr Weiterflug verhindert worden. Festgenommen wurde sie jedoch nicht, wie die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf Quellen berichtete. Der Frau wird vorgeworfen, sie habe in die USA weiterreisen wollen.

Daei wird im Iran, wo er inzwischen wieder lebt, als Volksheld verehrt. Er spielte in Deutschland von 1997 bis 2002 für Arminia Bielefeld, Hertha BSC und den FC Bayern München.

