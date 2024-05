Hackerangriffe

Der frühere BND-Chef Gerhard Schindler (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Bodo Marks)

Am Freitag hatte das Bundesinnenministerium Erkenntnisse veröffentlicht, wonach russische Hacker für einen Cyberangriff Anfang 2023 auf die SPD-Parteizentrale und weitere politische Institutionen verantwortlich waren. Der frühere BND-Präsident bezeichnete die Enttarnungen als Erfolg der Sicherheitsbehörden. Es gelte, die Geheimdienste zu stärken und international zusammenzuarbeiten. Schindler kritisierte, dass derzeit in der Wirtschaft und bei Privatpersonen häufig keine Sicherheitssysteme installiert seien.

Der Krieg in der Ukraine habe Cyber-Spionage zwar einen neuen Schub gegeben, sagte Schindler. In Verfassungsschutzberichten werde jedoch bereits seit Jahren davor gewarnt, dass Russland neue Kapazitäten in diesem Bereich aufbaue. Auch China habe diese Kapazitäten.

