Der frühere Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein. (imago / Christian Thiel)

Die aktuelle israelische Regierung habe daran kein Interesse, sagte Stein im Deutschlandfunk. Ministerpräsident Netanjahu rede schon länger nicht mehr über dieses Thema. Stein kritisierte, dass der Konflikt mit den Palästinensern nur gemanagt, nicht aber verhandelt werde. Zugleich warnte der ehemalige Botschafter vor einer Eskalation der Gewalt, sollte es zu einer Ein-Staaten-Lösung kommen.

Am Freitag hatte ein Palästinenser sieben Menschen vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem erschossen. Ministerpräsident Netanjahu kündigte daraufhin Vergeltung, eine Lockerung des Waffenrechts und eine Ausweitung des Siedlungsprojekts an. US-Außenminister Blinken besucht von heute an Israel und die Palästinensergebiete. Blinken hatte wiederholt die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.