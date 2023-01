Gewalt in Israel

Der frühere Botschafter Israels in Deutschland, Shimon Stein. (imago / Christian Thiel)

Ministerpräsident Netanjahu rede schon länger nicht mehr über dieses Thema, sagte Stein. Er kritisierte ( Audio-Link ), dass der Konflikt mit den Palästinensern nur gemanagt, nicht aber verhandelt werde. Zugleich warnte der ehemalige Botschafter vor einer Eskalation der Gewalt, sollte es zu einer Ein-Staaten-Lösung kommen.

Tote bei Razzia im Westjordanland und bei Anschlag auf Synagoge

Am Freitag hatte ein Palästinenser sieben Menschen vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem erschossen. Ministerpräsident Netanjahu kündigte daraufhin Vergeltung, eine Lockerung des Waffenrechts und eine Ausweitung des Siedlungsprojekts an. Die Palästinensische Autonomiebehörde machte Israel für die neu aufgeflammte Gewalt verantwortlich. Zuletzt waren am Donnerstag bei einer Razzia israelischer Einsatzkräfte im Westjordanland mindestens zehn Palästinenser erschossen worden.

US-Außenminister Blinken will mit Netanjahu und Abbas reden

US-Außenminister Blinken besucht von heute an Israel und die Palästinensergebiete. Blinken hatte wiederholt die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland kritisiert. In Israel sind zunächst Gespräche mit Ministerpräsident Netanjahu und Außenminister Cohen geplant. Darin soll es unter anderem um die Beziehungen zu den Palästinensern gehen. In Ramallah kommt Blinken morgen mit Palästinenserpräsident Abbas zusammen.

Unterdessen hat Frankreichs Präsident Macron in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu vor einer Spirale der Gewalt im Nahen Osten gewarnt. Macron wolle zur Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Palästinensern und Israelis beitragen, erklärte der Elysée-Palast.

