Interview der Woche im DLF

Rüdiger von Fritsch empfiehlt den westlichen Verbündeten, Russland gegenüber eine Doppelstrategie zu verfolgen (picture alliance / Mikhail Japaridze / tass / dpa)

Neben der Unterstützung der Ukraine müssten mit Russland Verabredungen über Rüstungskontrolle und Sicherheit getroffen werden. Von Fritsch betonte, dies bedeute nicht, dem russischen Präsidenten Putin gegenüber Konzessionen zu machen. Vielmehr gehe es um Absprachen, die auch im Interesse Russlands seien. Als Beispiel nannte von Fritsch die jüngsten Äußerungen Putins, weiterhin zu Verhandlungen über eine Rüstungskontrolle bereit zu sein.

Der frühere deutsche Botschafter in Moskau wies außerdem auf die Kommunikationsstrategien der russischen Führung hin. Es müsse unterschieden werden zwischen dem, was offiziell von politisch Verantwortlichen gesagt werde und dem, was in "rhetorischen Angriffswellen" verbreitet werde, um Angst zu erzeugen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.