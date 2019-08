Ex-Bundestagspräsident Lammert hält Twitter, Facebook und Co. für keine geeigneten Plattformen zum Meinungsaustausch.

"Soweit ich das beobachte, findet in den so genannten sozialen Medien nur selten eine Debatte statt, die den Ansprüchen genügt, die ich mit Debatten verbinde", sagte der 70-jährige CDU-Politiker den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Bei einem ernsthaften Meinungsaustausch handle es sich um eine Debatte, die "anspruchsvollen Fragen in einer ernsthaften Weise nachgeht", betonte der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung. "Das schließt schon die Kurztaktigkeit der Formate, wie man sie bei sozialen Medien vorfindet, regelmäßig aus."



Lammert sagte, er empfehle generell, "sich bei emotionalen Aufwallungen eine Denkpause zu genehmigen, bevor man etwas sagt oder schreibt". So könne man zur Deeskalation beitragen. Auch müsse man nicht auf alles reagieren, was einen ärgere.