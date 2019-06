Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat seine Partei dazu aufgerufen, eine klare Grenze nach rechts zu ziehen. Zugleich greift er Vertreter der AfD, aber auch Parteifreunde scharf an. Die Reaktionen lassen nicht auf sich warten.

Auslöser seines Gastbeitrags für die Zeitung "Die Welt" ist der Mordfall Walter Lübcke. Tauber schreibt, die politische Rechte könne man nicht integrieren oder einbinden. Dies gelte, auch wenn Menschen wie der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes Maaßen oder die – Zitat – "namenlosen Wichtigtuer von der Werte-Union" dies nicht einsehen wollten.

"Der Feind steht rechts"

Tauber, von 2013 bis 2018 Generalsekretär der CDU und inzwischen Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, verlangt, die CDU dürfe als bürgerliche Kraft nicht wanken. Sie müsse nach der Ermordung des hessischen Landrats Lübcke so reagieren wie der Kanzler und Zentrumspolitiker Wirth in der Weimarer Republik nach dem Mordanschlag von Rechtsextremisten auf Außenminister Rathenau. Wirth hatte im Juni 1922 im Reichstag erklärt: "Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind – und darüber ist kein Zweifel: Dieser Feind steht rechts!"

AfD-Vertreter seien mitschuldig im Mordfall Lübcke

Vertretern der AfD warf Tauber vor, eine Mitverantwortung für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke zu tragen. Nicht nur die politische Gewalt und Gewaltbereitschaft von rechts nehme zu. Auch das politische Klima der Republik sei ein anderes geworden. Die AfD im Bundestag und in den Länderparlamenten leiste dazu einen Beitrag. Sie habe mit der Entgrenzung der Sprache den Weg bereitet für die Entgrenzung der Gewalt.

Tauber benennt namentlich Erika Steinbach, Björn Höcke, Alice Weidel und Max Otte. Sie seien durch eine Sprache, die enthemme und zur Gewalt führe, mitschuldig am Tod Walter Lübckes. Steinbach war langjährige Bundestagsabgeordnete und bis 2017 Mitglied der CDU. Sie leitet nun die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung. Der Wirtschaftswissenschaftler Otte ist Mitglied der CDU und auch bei der Werteunion, einer Gruppierung konservativer Mitglieder beider Unionsparteien. Er arbeitet im Kuratorium der AfD-nahen Stiftung. Weidel ist die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Höcke ist AfD-Vorsitzender in Thüringen.

Tauber schlug vor, den Artikel 18 des Grundgesetzes ins Spiel zu bringen. Er sieht vor, dass Menschen, die Meinungsfreiheit und andere Grundrechte missbrauchen, "diese Grundrechte verwirken".

In einer ersten Reaktion der Werte-Union heißt es, Tauber habe selbst nichts mehr zu melden, werde nun arrogant und sehe in der Basis den Pöbel.

Die Thüringer AfD wirft Tauber ein fehlendes Demokratie-Verständnis vor.

Die AfD-Heidelberg meldete sich ebenfalls bei Twitter zu Wort. Sie nennt die CDU ein "totalitäres System". Wer nicht die Union wähle, solle offenbar gar nicht mehr wählen dürfen,

Auch die Zeitung "Junge Freiheit" teagierte sofort. In ihrem Beitrag heißt es, man habe ähnliche Forderungen von Tauber nicht gehört, wenn Islamisten in Deutschland mordeten. In Wirklichkeit gehe es dem CDU-Politiker darum, den Mord an Walter Lübcke dazu mißbrauchen, die parteipolitische Konkurrenz von rechts sowie mißliebige parteiinterne Kritiker wie Hans-Georg Maaßen und die Werte-Union mundtot zu machen. Dies sei hysterisch und schäbig. Und es offenbare Taubers totalitäre Wunschvorstellungen einer Ächtung von Kritikern der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin als Rechtlose.