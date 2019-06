Der frühere Botschafter und Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Jürgen Chrobog, hält in der aktuellen weltpolitischen Situation den Iran für vernünftiger und berechenbarer als die USA. Nach den mutmaßlichen Angriffen auf Tanker im Golf von Oman vertraue er hinsichtlich der Schuldfrage "natürlich nicht den amerikanischen Aussagen", erklärte Chrobog im Dlf.

Wer hinter den Attacken auf die Schiffe stecke, sei aus seiner Sicht völlig offen, sagte Chrobog, der schon in den 70er-Jahren unter dem damaligen Minister Walter Scheel im Auswärtigen Amt arbeitete und später dessen Nachfolgern Hans-Dietrich Genscher und Joschka Fischer diente. Für die Behauptung der USA, dass der Iran verantwortlich sei, gebe es keine Beweise.



Er habe zwar das Video gesehen, das die Regierung in Washington zu den Vorfällen veröffentlicht habe. Dieses sei aber auch kein Beweis, zumal die Besatzung eines der Schiffe gesagt habe, dass es einen Angriff aus der Luft gegeben habe. "Das ist alles widersprüchlich, man kann es nicht beurteilen", folgert Chrobog. Man müsse abwarten, ob es eine Aufklärung in der Sache gebe.

"Der Iran hat viel zu verlieren"

Er halte die Iraner inzwischen "für vernünftiger, für berechenbarer" als die USA, meinte der 79-jährige Ex-Diplomat auf eine entsprechende Nachfrage. Zudem gehe Teheran in dem Konflikt ein viel höheres Risiko ein. Das Land sei wirtschaftlich bereits am Boden und die Bevölkerung verarme immer mehr. Durch einen Krieg hätte der Iran laut Chrobog "noch mehr zu verlieren". Der iranische Präsident Hassan Rohani habe daher mit Sicherheit kein Interesse an einer militärischen Auseinandersetzung mit den USA.



Chrobog zeigte sich überzeugt, dass auch US-Präsident Trump keinen Krieg in der Region wolle, auch weil er bei seinen Wählern diesbezüglich im Wort stehe. In dieser Frage sei er wohl auch in der Lage, sich gegen Hardliner wie Außenminister Pompeo oder Sicherheitsberater Bolton durchsetzen.

Krieg in der Region würde auch Europa treffen

Es bestehe aber die Gefahr, dass andere Kräfte, die an einer Eskalation Interesse hätten, dazu beitrügen, dass es doch zu einem Krieg komme. Als Beispiele nannte Chrobog die iranischen Revolutionsgarden, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel.



Die Folgen eines Krieges bestünden nach Einschätzung des ehemaligen deutschen Botschafters in Washington darin, dass der Iran nach einer militärischen Intervention der USA "überall tätig" werden und sich rächen würde, unter anderem mit "Anschlägen weltweit". Zudem würden Fluchtbewegungen aus der Region zunehmen, wodurch "wir in Europa auch wieder sehr stark unter Druck" geraten würden. Die ohnehin schwierige Lage im Iran würde "sich verselbständigen in einem Maße, das wirklich gefährlich wäre, auch für uns", so der Ex-Diplomat.