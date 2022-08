Marc Dutroux bei einer Besichtigung seines Hauses. (picture-alliance/ dpa / Belga)

Das berichten Medien unter anderem unter Berufung auf den Vater eines der Opfer. Demnach laufen die Auflagen, die die Frau nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis 2012 zu erfüllen hatte, am Wochenende aus. 2004 war sie wegen Beteiligung an den Verbrechen zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr damaliger Partner hatte in den 90ern zwei Mädchen und einen Komplizen ermordet sowie mehrere Kinder und Jugendliche entführt und vergewaltigt. Er wurde zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und ist weiterhin in Haft. Die Frau hatte Kenntnis von den Taten und ließ zwei seiner Opfer in einem Kellerverlies verhungern, während er im Gefängnis war. Ihre frühzeitige Haftentlassung hatte in Belgien und darüber hinaus für großes Unverständnis gesorgt.

