Die USA tragen nach Ansicht des ehemaligen Generalinspekteurs der Bundeswehr, Kujat, eine Mitschuld an der Eskalation des Konflikts in Nordsyrien. US-Präsident Trump habe mit seiner Entscheidung, die amerikanischen Truppen aus dem syrisch-türkischen Grenzgebiet abzuziehen, die türkische Militäroffensive gegen die Kurden-Miliz YPG erst ermöglicht, sagte Kujat im Deutschlandfunk.

Mit dem Rückzug seien die USA zudem den Kurden, die an ihrer Seite bei der Bekämpfung der Terrormiliz IS Großartiges geleistet hätten, in den Rücken gefallen. Nach Ansicht Kujats passt dies aber zu einer neuen Linie der US-Außenpolitik, Verbündete im Stich zu lassen. Unterdessen setzte die Türkei ihre Angriffe in Nordsyrien fort. Wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte, haben die türkischen Truppen die Grenzstadt Ras al Ain eingenommen. Laut den Vereinten Nationen flohen bisher 100.000 Menschen vor den Kämpfen. Die kurdische Verwaltung spricht von fast 200.000 Flüchtlingen.



Die Türkei will entlang der Landesgrenze auf syrischem Gebiet eine 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone errichten. Dort sollen dann bis zu zwei Millionen in die Türkei geflohene Syrer angesiedelt werden.