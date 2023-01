Petr Pavel hat die Stichwahl um das Präsientenamt in Tschechien gewonnen. (AP / Petr David Josek)

Nach Auszählung fast aller Stimmen kam der 61-Jährige Pavel auf 58 Prozent. Sein Mitbewerber Babis erreichte demnach 42 Prozent. Er gestand seine Niederlage bereits ein und gratulierte Pavel. Die Wahlbeteiligung lag nach vorläufigen Angaben bei knapp 70 Prozent. Insgesamt waren etwa 8,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl aufgerufen. Der bisherige Präsident Zeman durfte nach zwei Amtsperioden nicht wieder antreten.

Bundespräsident Steinmeier richtete dem Gewinner seine Glückwünsche aus. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien seien eng und freundschaftlich. "Als Nachbarn, Partner und Freunde setzen wir uns gemeinsam für Frieden und Sicherheit in Europa ein", hieß es. Auch EU-Kommissionschefin von der Leyen beglückwünschte Pavel zum Sieg und betonte, seine Erfahrungen seien wertvoll bei der weiteren Unterstützung der Ukraine.

Der Wahlkampf in Tschechien hatte immer wieder den Krieg in der Ukraine zum Thema und die Haltung Tschechiens zu Russland, der EU und der Nato. Pavel ist ausgesprochener Befürworter der EU- und Nato-Mitgliedschaft seines Landes. Er machte im Wahlkampf klar, dass er im Angriffskrieg Russlands klar auf der Seite der Ukraine steht. Babis versuchte, Pavel als Kriegstreiber darzustellen. Er forderte Gespräche mit Moskau und kündigte an, Polen bei einem Angriff nicht mit Soldaten beizustehen. Diese Aussage zog er später zurück.

Beobachter rechnen nun mit einem Stilwechsel auf der Prager Burg, dem Sitz des Präsidenten. Amtsinhaber Zeman polarisierte oft mit Äußerungen über Migranten, Muslime und Medien. Pavel hat sich hingegen für die gleichgeschlechtliche Ehe und für Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen. Er sagte: "Ich glaube, dass wir eine tolerante Gesellschaft sind."

In Tschechien hat der Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben, hält sich mit Meinungsäußerungen zur Tagespolitik aber nicht zurück. Zudem ernennt er die Verfassungsrichter und kann Gesetze einmalig an das Parlament zurückverweisen. Er setzt auch die Regierung ein und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.