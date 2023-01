Chris Hipkins soll neuer Regierungschef in Neuseeland werden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mark Mitchell)

Die regierende Labour-Partei teilte mit, dass nur Hipkins für das Amt des Premierministers nominiert werde. Der 44-Jährige muss noch formal morgen auf einer Versammlung der Partei bestätigt werden, um Vorsitzender und Regierungschef zu werden. Hipkins wird seine Partei in einen schwierigen Wahlkampf um die Parlamentswahlen im Oktober führen. Die Labour-Partei liegt in den Umfragen zurück. Als Gesundheitsminister hatte Hipkins in der Corona-Pandemie viel Lob geerntet. Das Land verfolgte eine Null-Covid-Strategie und öffnete seine Grenzen erst im August vergangenen Jahres wieder vollständig. Derzeit ist Hipkins im Kabinett für die Ressorts Bildung und Polizei zuständig.

Nach mehr als fünf Jahren an der Spitze der Regierung hatte die scheidende Premierministerin Ardern am Donnerstag ihren Rücktritt erklärt. Die 42-Jährige gab zur Begründung an, dass ihr die Kraft für weitere Jahre im Amt fehle.

