Der ehemalige Bundesinnenminister Seehofer soll Einfluss auf ein Gutachten zur Einstufung der AfD genommen haben. (picture alliance/Jörg Carstensen/dpa)

Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf interne Dokumente. Demnach waren die Verfassungsschützer in ihrem Gutachten zu dem Schluss gekommen, die AfD beobachten zu lassen. An diesem Ergebnis soll Seehofer Zweifel geäußert und eine Überarbeitung gefordert haben. Ein Vergleich der beiden Versionen offenbarte dem Bericht zufolge auffällige Änderungen. So wurde der von der AfD aber auch von Seehofer sowie der CSU verwendete Slogan "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" gestrichen. Auch beim Thema Migration milderte der Inlandsgeheimdienst sein Gutachten ab.

AfD-Bundesvorstandsmitglied Hütter erklärte in einer Pressemitteilung , die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung belege, dass die Behandlung der AfD bei Verfassungsschutz und BMI ein reines Wahlkampfmanöver ohne jeden rechtlichen Hintergrund sei.

Hören Sie dazu auch einen Beitrag unserer Korrespondentin aus dem Hauptstadt-Studio.

