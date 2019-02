Der nordhein-westfälische Innenminister Reul hält eine Rückholung inhaftierter IS-Kämpfer für unvermeidlich.

Der CDU-Politiker sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", aus rechtlicher Sicht gebe es hier keine Alternative. Wenn die Kämpfer deutsche Staatsbürger seien und zurückwollten, dann müsse man sie reinlassen. Immerhin könne man sie dann kontrolliert zurückholen. Wann immer möglich, sollten die Islamisten in Untersuchungshaft kommen und ansonsten überwacht werden.



Nach gemeinsamen Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" sowie der Sender NDR und WDR wurden von den deutschen Behörden bereits 18 Haftbefehle gegen Ex-IS-Kämpfer in Syrien, im Irak und in der Türkei erlassen. Das Bundesinnenministerium bestätigte Haftbefehle gegen einige Personen, die in Syrien in kurdischem Gewahrsam seien. Die kurdisch geführten "Syrischen Demokratischen Kräfte" riefen die UNO auf, in dem Bürgerkriegsland Sondergerichte für inhaftierte IS-Kämpfer einzurichten. - US-Präsident Trump hatte am Wochenende unter anderem Deutschland, Frankreich und Großbritannien aufgerufen, von dort stammende IS-Kämpfer jeweils zurückzuholen und vor Gericht zu stellen.