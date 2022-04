Gerhard Schröder vor dem Logo von Rosneft. (picture alliance / dpa / Tass / Peter Kovalev )

Schröder sagte der "New York Times", er würde seine Posten nur dann aufgeben, wenn Russlands Präsident Putin Deutschland und der EU das Gas abdrehte. Damit rechne er aber nicht. Schröder ist Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energieriesen Rosneft und war zuletzt auch für die Pipeline-Gesellschaften Nord Stream und Nord Stream 2 tätig. Er soll im Juni zudem in den Aufsichtsrat des Gazprom-Konzerns gewählt werden. Schröder steht deshalb in Deutschland stark in der Kritik - auch in der eigenen Partei: Vier SPD-Verbände haben ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn beantragt.

Zu den mutmaßlichen Gräueltaten russischer Soldaten im ukrainischen Butscha sagte der Ex-Kanzler, diese müssten untersucht werden. Er glaube aber nicht, dass die Befehle von Putin gekommen seien, sondern von niedrigeren Stellen.

