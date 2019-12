Der frühere EU-Kommissar Oettinger geht nicht davon aus, dass weitere Staaten dem Beispiel Großbritanniens folgen und die Europäische Union verlassen.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, der Brexit sei so erschreckend für alle gewesen, dass kein zweites Land auf die Idee eines Austritts komme. Er glaube, dass die Briten sich einen großen Schaden zufügten. Großbritannien wird sich laut Oettinger so eng wie möglich an die EU zu binden versuchen, um Vorteile gemeinsamer Verträge zu erreichen. Oettinger hält ein Modell ähnlich wie für die Schweiz oder Norwegen für denkbar. Man brauche einen "festen" Handelsvertrag und klare Regeln für Aufenthalts- und Nachzugsrechte.