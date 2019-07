Der frühere Kulturstaatsminister Naumann hat die politische Rhetorik des neuen britischen Premierministers Johnson kritisiert.

Johnsons Antrittsreden im Parlament und in der Downingstreet seien eine klassische Persiflage Churchills gewesen, sagte Naumann im Deutschlandfunk. So habe man früher sprechen können, ohne Fernsehen. Churchill habe großartige Reden aus dem Radiostudio heraus gehalten. "Wenn die Person da wirklich steht, und es ist nicht Churchill, sondern der ehemalige Bürgermeister von London, dann wirkt das satirisch", meinte Naumann. Er räumte ein, dass Johnsons Reden feinste Rhetorik seien, "aber bar jeglicher Substanz".



Als Grund für diese Form der Ansprache sieht der frühere Kulturstaatsminister die Erwartungshaltung der Bürger. "Das Volk will unterhalten werden", betonte Naumann. Dies sei den Menschen von der "furchtbar trockenen" Amtsvorgängerin Theresa May nicht geboten worden. "Sowohl Boris Johnson wie Donald Trumps seien gewissermaßen die Rudi Carells der Neuzeit." Beide seien höchst unterhaltsam, wobei Rudi Carell "zweifellos ein in der Wolle gewaschener holländischer Demokrat sei". Das seien die beiden anderen Herren eigentlich nicht, meinte Naumann.