Prozess in Celle

Das Oberlandesgericht in Celle (picture alliance / dpa / Holger Hollemann)

Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft soll der heute 46-Jährige als Mitglied einer berüchtigten Sondereinheit der Streitkräfte Gambias an mehreren Tötungsdelikten beteiligt gewesen sein. Der Mann war im März 2021 in Hannover festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Als Nebenkläger tritt der Sohn eines Ende 2004 im gambischen Serekunda erschossenen Journalisten auf. Im Fall einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.