Ex-Minister, Ausschussvorsitzender – und bald CDU-Chef?

Norbert Röttgen hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angemeldet. Er ist bereits der vierte Nordrhein-Westfale, der Parteichefin Kramp-Karrenbauer gerne beerben würde. Doch seine Chancen erscheinen nicht besonders gut.

Röttgen ist der erste prominente Politiker, der seine Kandidatur offiziell angekündigt hat. Im Gespräch sind außer ihm der stellvertretende Parteivorsitzende Laschet, Bundesgesundheitsminister Spahn und der CDU-Politiker Merz. Die scheidende Vorsitzende Kramp-Karrenbauer kam dazu am Mittag mit Merz zusammen.



Vor einigen Jahren galt Röttgen als Mann der Zukunft in der CDU. Im Amt des Bundesumweltministers erwarb er sich zwischen 2009 und 2012 das Image eines Vorkämpfers für den Atomausstieg und für ambitionierten Klimaschutz. Sein Spitzname war „Muttis Klügster“. Röttgen gehörte zum direkten Umfeld von Kanzlerin Merkel. Doch nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2012 kam alles anders.

2012 der tiefe Fall

Röttgen war Spitzenkandidat der CDU und scheiterte spektakulär. Seine Partei landete mit fast 13 Prozentpunkten Rückstand hinter der SPD von Ministerpräsidentin Kraft. Viele Wählerinnen und Wähler nahmen ihm offenbar übel, dass er vor der Wahl nicht klar gesagt hatte, dass er auch im Fall einer Niederlage nach Düsseldorf wechseln würde. Röttgen wollte einfach Bundesumweltminister bleiben – doch Merkel entließ ihn. Wenig später verlor er auch seinen Posten als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU.

2014 wird Röttgen Ausschussvorsitzender im Bundestag

Plötzlich war Röttgen nur noch einfacher Bundestagsabgeordneter. Doch er blieb dran und übernahm 2014 den Vorsitz im Auswärtigen Ausschuss. Seither ist er ein vielgefragter Interviewpartner, der für seine Russland-kritische Haltung und als Amerika-Freund bekannt ist. In der Union wurde er immer wieder als Kandidat für das Außenministerium gehandelt, doch nach der Bundestagswahl 2017 fiel das Ressort an die SPD.

Viel Konkurrenz aus Nordrhein-Westfalen

Ein mögliches Problem für die weitere Karriere des 54-Jährigen könnte seine Herkunft aus Nordrhein-Westfalen sein. Denn aus NRW stammen eine ganze Reihe von CDU-Politikern, denen Ambitionen auf den Parteivorsitz nachgesagt werden. Neben Bundesgesundheitsminister Spahn und dem früheren Unionsfraktionsvorsitzenden im Bundestag, Merz, gehört dazu auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet. Er führt den CDU-Landesverband – und hätte dort nach Einschätzung unseres Korrespondenten im Zweifel mehr Unterstützer.



Der CDU-Landesvorsitzende von Niedersachsen, Bernd Althusmann, kritisierte die Menge an nordrhein-westfälischen Bewerbern. Er sagte, es sei daran erinnert, dass die CDU aus 15 Landesverbänden bestehe. Er erwarte, dass auch Niedersachsen als drittgrößter Verband in die Entscheidung eingebunden werde.

Röttgen kritisiert Verfahren

Röttgen kritisierte das Verfahren zur Bestimmung der neuen CDU-Führung. Er sagte, die vertraulichen Gespräche zwischen der amtierenden CDU-Vorsitzenden Kramp-Karrenbauer und möglichen Kandidaten überzeugten ihn nicht. Dieses Vorgehen sei nicht transparent. Zudem halte er es für unvorstellbar, dass die neue Führung erst auf dem Bundesparteitag im Dezember gewählt werden solle. Dadurch beschäftige sich die Partei zu lange mit sich selbst und kümmere sich nicht um wirklich wichtige politische Fragen.