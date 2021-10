Die frühere Fußball-Nationalspielerin und DFB-Botschafterin Celia Šašić spricht sich für Nachwuchsleistungszentren speziell für Mädchen aus.

Die 33-Jährige sagte dem Online-Portal "t-online", der Mut müsse da sein, mehr zu investieren. In manchen Vereinen hat Šašić bereits positive Entwicklungen erkannt. "Es gibt ja schon einige Profiklubs aus der Männer-Bundesliga, die verstärkt in die Frauenabteilungen investieren", sagte die frühere Top-Stürmerin, die für den Deutschen Fußball-Bund als Botschafterin für die EURO 2024 fungiert. Sie mahnte jedoch: "Vereine, die nicht an einen Männerklub angegliedert sind, werden es in Zukunft sehr schwer haben."