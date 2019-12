Der ehemalige Nato-General Naumann hat eine strategische Neuausrichtung des Militärbündnisses gefordert.

Die Nato sei in der Vergangenheit sehr gut auf regionale Gefahren vorbereitet gewesen, sagte Naumann im Deutschlandfunk. Gegenwärtig seien die Herausforderungen aber global und die Allianz könne ihnen nur gemeinsam entgegentreten. Als Beispiel nannte Naumann die nukleare Macht Russlands. Die Kritik des französischen Präsidenten Macron an der Nato wies er zurück. Macron hatte die Allianz als "hirntot" bezeichnet. US-Präsident Trump nannte dies bösartig gegenüber den Mitgliedstaaten.



Die Staats-und Regierungschefs der Nato-Länder kommen heute in London zusammen. Anlass ist das 70-jährige Bestehen des Bündnisses. Der Gipfel wird am Abend mit einem Empfang bei der britischen Königin Elizabeth der Zweiten offiziell eröffnet.