Der in Japan angeklagte Auto-Manager Ghosn hat seine Flucht in den Libanon mit einem aus seiner Sicht politisch gesteuerten Verfahren gerechtfertigt.

Ghosn sagte in der libanesischen Hauptstadt Beirut, in keinem anderen demokratischen Land der Welt komme man wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe ins Gefängnis. Zugleich beklagte er unmenschliche Haftbedingungen - wie etwa lange Einzelhaft mit wenig Kontakt zur Familie.



Die japanische Staatsanwaltschaft wirft Ghosn unter anderem vor, Firmenkapital zweckentfremdet und private Verluste auf Nissan übertragen zu haben. Der frühere Vorstandschef von Renault-Nissan-Mitshubishi war in Japan angeklagt, aber gegen Kaution auf freiem Fuß. Ende Dezember floh er in den Libanon. Er hat sich dazu heute erstmals öffentlich geäußert und erneut alle Beschuldigungen zurückgewiesen.